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Giriş Tarihi: 21.11.2023 02:00

Sivas’ta iki grup arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga

Sivas’ta iki grup arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Yaralının olmadığı kavga sonrasında zarar verilen bir otomobil kullanılamaz hale geldi

DHA
Sivas’ta iki grup arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga

Olay, saat 22.00 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, bıçak, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya karışan gruplardan biri diğer gruba ait otomobile saldırdı. Otomobilin tekerleklerini bıçakla patlatan şüpheliler, taşlarla arabanın camlarını da kırdı. Otomobile zarar veren grup daha sonra havaya tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralının olmadığı kavgada kullanılmaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Sivas’ta iki grup arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga
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