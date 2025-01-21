Sivas’ta iki katlı ahşap ev kül oldu

Koyulhisar ilçesine 38 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy köyünde Aslan Çamlıca'ya ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 00.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Alevleri görenler 112 acil çağrı merkezini arayarak yangını ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kış şartları nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Yangın kısa sürede bitişiğindeki Fahri Çelik'e ait 4 katlı evin çatısına sıçradı. Ahşap evde ve bitişiğindeki evde yaşayanlar köylüler tarafından tahliye edildi.

Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, 4 katlı evin çatısında hasar oluştu. Yangın sırasında vatandaşların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.