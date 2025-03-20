Sivas’ta kar yağışı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Şarkışla-Pınarbaşı, Kangal-Çetinkaya, Kangal-Divriği, Şarkışla-Kayseri kara yolları kar ve esinti nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatılırken, Kangal-Gürün, Kangal-Alacahan kara yolu ile Koyulhisar-Mesudiye kara yolları ise kar ve esinti nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı.

Hafik ile Doğanşar ilçeleri arasında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Araçlar, karla mücadele ekiplerinin iş makinesi yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.