Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 21.10.2026 13:02

Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor

Sivas’ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmalarında 40 gün geride kaldı. AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri, iz takip köpekleri ve dron desteğiyle talihsiz bebeğe ulaşmak için bölgedeki aramalarını aralıksız sürdürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA Yaşam
Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor
  • ABONE OL

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.
Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki aramalarda 45 personel ve 6 araç görev alıyor.

50 KİLOMETRELİK ALANDA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırın çevresindeki yaklaşık 50 kilometrekarelik alanda arama çalışması yapan ekipler, bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı. Bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

OLAY

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 1 veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif Balıkçı, babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen M.K. de cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde, kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SİVAS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA