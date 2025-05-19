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Giriş Tarihi: 19.5.2025 00:56

Sivas'ta kaza! Tır devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Divriği ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Sivas’ta kaza! Tır devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Sivas'taki kaza Divriği ilçesine bağlı Kayaburun köyünde meydana geldi. Kangal istikametinden Divriği ilçesi yönüne seyir eden İbrahim Kaşıkkan (38) yönetimindeki 80 AGZ 513 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada tır sürücüsü İbrahim Kaşıkkan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Sadık Ökmen (38) de, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sivas'ta kaza! Tır devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti
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