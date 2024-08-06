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Giriş Tarihi: 6.8.2024 13:51 Son Güncelleme: 6.8.2024 14:03

Sivas’ta orman yangınında dozer devrildi: 1 işçi öldü

Sivas’ta dün gece çıkan ve ekiplerin müdahale ettiği orman yangınında, yolu açan dozerin dereye devrilmesi sonucu, operatör Yusuf Mengeş (47), hayatını kaybetti.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta orman yangınında dozer devrildi: 1 işçi öldü

Sivas'ın Hafik ilçesi Karlı köyü Çavuş Dağı bölgesindeki ormanda, dün gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören köylüler, durumu Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 13 saat süren çalışmalarına rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Yangında Yusuf Mengeş'in yol açmak için kullandığı dozer, operatörün kontrolünden çıkıp dereye devrildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Mengeş'in dereden çıkarılan cansız bedeni, otopsi için Sivas'a götürüldü. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Sivas’ta orman yangınında dozer devrildi: 1 işçi öldü
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