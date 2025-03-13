Sivas’ta otomobil şarampole uçru: 3’ü ağır, 4 yaralı

Kaza, Sivas- Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Emre köyü yakınlarında meydana geldi. Metin Gülmez idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metreden şarampole devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şarampole devrilip ters dönen araçlar sıkışanlar sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kazada sürücü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Songül Gülmez, Nacer Erdoğan ve Sırma Gülmez yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sürücü Metin Gülmez, Sırma Gülmez ve Nacer Erdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.