Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 18.8.2025 09:47 Son Güncelleme: 18.8.2025 10:11

Sivas'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sivas- Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden şehir merkezi istikametine giden İhsan Tuna idaresindeki 60 AD 490 plakalı otomobil bariyerlere çarpıp, takla atarak yola devrildi. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Muhammed Efe yaralandı.

Yaralılarda araç sürücüsü sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Sağlık durumu iyi olan Muhammed Efe ise Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz