Sivas’ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

Kaza, saat 20.00 sıralarında Doğanşar ilçesi Karkın köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet İncir (70) idaresindeki 07 SAL 33 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yolun sağ tarafındaki 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araç sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ölenlerin Doğanşar İlçe Devlet Hastanesine hasta getirdiği ve Karkın köyüne dönüş sırasında kaza geçirdiği öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri AFAD ekipleri tarafından ipler yardımıyla uçurumdan çıkarılarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.