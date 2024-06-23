Sivas’ta silahlı kavga: 1 ölü

Sivas'ın Çayyurt Mahallesi 10'ncu Sokak'ta saat 21.30 sıralarında sokak üzerinde Metin Taşdelen (44) ile bir grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Taşdelen'e tabanca ile ateş edildi. Olayın haber verilmesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğsünden vurulan Taşdelen sağlık ekipleri tarafından Sivas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen ağır yaralanan Taşdelen hayatını kaybetti. Metin Taşdelen'in cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri olay yerinden otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.