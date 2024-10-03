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Giriş Tarihi: 3.10.2024 23:02 Son Güncelleme: 3.10.2024 23:09

Sivas’ta traktör ile ticari taksi çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta Suşehri ilçe girişi sanayi rampasında, traktör ile ticari taksi çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta traktör ile ticari taksi çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta traktör ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Suşehri ilçe girişi sanayi rampasında meydana geldi. F.K. (24) yönetimindeki ticari taksi, önünde seyir halinde bulunan Nazım B. (58) idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsü Nazım B. hastanede hayatını kaybederken, ticari taksinin sürücüsü tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas’ta traktör ile ticari taksi çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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