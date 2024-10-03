Sivas’ta traktör ile ticari taksi çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Suşehri ilçe girişi sanayi rampasında meydana geldi. F.K. (24) yönetimindeki ticari taksi, önünde seyir halinde bulunan Nazım B. (58) idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsü Nazım B. hastanede hayatını kaybederken, ticari taksinin sürücüsü tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.