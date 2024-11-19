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Giriş Tarihi: 19.11.2024 05:07

Sivas'ta tren garı önünde bomba paniği

Yüksek hızlı trenle Sivas’a gelen bir yolcu valizini tren garı önünde unutunca ekipler alarma geçti. Valizin bulunduğu bölge güvenlik şeridiyle çevirdi ve bomba imha uzmanları, şüpheli valizi incelemek için bölgeye çağrıldı

İHA
Sivas’ta tren garı önünde bomba paniği

Edinilen bilgilere göre olay Sivas kent merkezi tren garı önünde meydana geldi. Yüksek hızlı trenle Sivas'a gelen bir yolcu valizini gar kapısı girişinde unuttu. Valizden şüphelenen gar güvenliği durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, valizin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanları, şüpheli valizi incelemek için bölgeye çağrıldı.

Yapılan incelemeler sonrası valizin sahibinin yakınına ulaşıldı. Olay yerine gelen çanta sahibinin yakını çantayı teyit etti. Kontrolü yapılan çantanın içinden çeşitli eşyalar çıktı.

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Sivas'ta tren garı önünde bomba paniği
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