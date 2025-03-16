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Giriş Tarihi: 16.3.2025 14:52 Son Güncelleme: 16.3.2025 15:10

Sivas'ta Türkmen uyruklu çoban ahırda ölü bulundu

Sivas'ta bir besi çiftliğinde çoban olarak çalışan Türkmenistan uyruklu İkramjan Hojambardiyev (63) ahırda ölü bulundu.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta Türkmen uyruklu çoban ahırda ölü bulundu

Olay, saat 13.00 sıralarında Danışmentgazi Mahallesi Ahırlar Bölgesi Hızmalı Caddesi üzerindeki bir besi çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikte çoban olarak çalışan Türkmenistan uyruklu İkramjan Hojambardiyev'den dün akşamdan beri haber alınamaması üzerine çiftlik sahipleri çiftliğe geldi.

Çiftliğin içindeki ağırda yapılan kontrolde Hojambardiyev hareketsiz halde bulundu. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen çobanın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Hojambardiyev'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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Sivas'ta Türkmen uyruklu çoban ahırda ölü bulundu
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