Sivas’ta yangın can aldı

İlçeye bağlı Kuluncak köyünde Zöhre Ateş'in yaşadığı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardımı ihbar etti.

Yangının ihbar edilmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler evde yalnız yaşayan Zöhre Ateş'i dışarı çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ateş burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.