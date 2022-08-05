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Giriş Tarihi: 5.8.2022 10:33 Son Güncelleme: 5.8.2022 11:14

Sivas’ta yaşanan toplu balık ölümleri halkı tedirgin ediyor

Sivas'ta yaşanan balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü konu hakkında açıklama yaptı.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas’ta yaşanan toplu balık ölümleri halkı tedirgin ediyor

Türkiye'nin en uzun ırmağı Kızılırmak'ta, Sivas bölümünde Karşıyaka Mahallesi tarihi Kesik Köprü mevkiisinde meydana gelen toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi. Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Biliyorsunuz her sene olduğu gibi maalesef bu senede ilimizde il müdürlüğüne balık ölümleri şikayeti geldi diyen Mustafa Doğan; "Biliyorsunuz balık ölümleri şikayetleri gelmeden önce de il müdürlüğümüz tarafından Kızılırmak havzası yani şehirden geçen kısım için sürekli inceleme ve denetim yapıyorduk ve şimdiye kadar da yoktu. Önce ki senelerde biraz daha önce tarihte yani Haziran sonu gibi başlıyordu. Bu sene havaların sıcak gitmemesi sıcakların Ağustos'ta başlaması nedeniyle balık ölümleri olmadı. Maalesef son beş gündür hava sıcaklığının yükselmesi Sivas ilinde Eğri köprü ile Kesik köprü dediğimiz arada su yatağının hem geniş olması hem de suyun az olması ve su akışkanlığının az olması sebebiyle suda ki oksijenin azlığı su sıcaklığının yükselmesi ve balık yoğunluğundan dolayı maalesef bu mevsimde balık ölümlerine rastlamalıyız." dedi.

BU SENE DAHA AZ YAŞANACAK

Bu konuyla ilgili Tarım il müdürlüğümüz gerekli olan balıklardan numuneleri aldı diyen Doğan; "Herhangi bir çevresel etki var mı? Tarımsal veya herhangi zehirlenme var mı diye incelemeler yapılacak. Önce ki senelerde de zaten yapılan incelemelerde çıkmadı. Kendi il müdürlüğümüz olarak da biz sulardan aynı şekilde numuneler ve suyun sıcaklığını oksijen değerlerini ölçüyoruz. Buralarda gördüğümüz suyun oksijen değerlerinin azlığı ve su seviyesinin azlığı ve suyun sıcaklığının yüksek olması dolayısıyla yine bu Kesik köprü dediğimiz alanın ayağında su akışının hemen hemen durağana yakın olması nedeniyle sebep olduğunu gördük. Tabi tekrar o iki köprü arasında ırmak yatağını eğer yeniden rehabilite edebilir ve su akışı sağlanırsa burada balık ölümleri bundan sonraki seneler inşallah yaşamayacağız. Bununla ilgili zaten DSİ'nin çalışmaları bulunmakta. Orada Kızılırmağın sağlı sollu zaten Belediyemizin de yaptığı kollektör hatlar da bittikten sonra burada gerekli rehabiliteleri yaparak her sene yaşanan bu problem bu sene biraz daha az yaşanacaktır." ifadelerinde bulundu.

SU FAKİRİ OLUYORUZ

Tabi burada bir de su azlığının nedenlerinden mevsimler yağışlar her ne kadar önemliyse de su seviyesini korumakta önemli diyen Doğan; "İnsanların artık tarımda vahşi sulamadan vazgeçmesi gerekiyor. Evlerinde veya araç yıkamalarında tasarruf etmesi gerekiyor. Çünkü git gide su fakiri oluyoruz. Bir burada da suyu bilinçli kullanan bilinçli tüketici olmak zorundayız diyorum. Balık ölümleriyle ilgili de incelemelerimiz devam etmekte. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra da bilgi verilecektir." dedi.

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Sivas’ta yaşanan toplu balık ölümleri halkı tedirgin ediyor
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