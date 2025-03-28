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Giriş Tarihi: 28.3.2025 05:15

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı

DHA
Sivas’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Akçaağıl Köyü yakınlarında meydana geldi. Reşat Poyraz yönetimindeki yolcu otobüsü ile Senel Sercan idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Sercan ile yanındaki kişi ve otobüs şoförü Poyraz birlikte otobüste bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 10 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
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