Siverek’te bakır tel hırsızlığı: 1 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Siverek'te meydana gelen bakır tel hırsızlığını aydınlattı. İlçede bir firmaya ait şantiyeden makaraya sarılı 964 metre bakır telin çalındığı belirlendi. Çalınan tellerin piyasa değerinin yaklaşık 920 bin TL olduğu tespit edildi.

JASAT EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yürütülen saha araştırmaları ile güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, olayda kullanılan aracın plakası ve tescil sahibi belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın Batman'da ikamet eden E.G. adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Şüpheli, 13 Ekim 2026 tarihinde yakalandı. E.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.