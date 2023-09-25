Siverek’te silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa Siverek Yenişehir Mahallesi 25 metre yolu üzerinde Y.İ. yolda yürüdüğü sırada, plakası öğrenilemeyen bir otomobilden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Vücudun değişik yerlerinden aldığı mermilerle yere yığılan Y.İ. gören çevredeki vatandaşlar olay yerine polis ve 112 Acil Ekibi çağırdı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede Y.İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı olay yeri incelemesi sonrasında, Y.İ. 'nin cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Olayı haber alan ölenin yakınları, olay yerine akın ederken, bazıları ise sinir krizi geçirdi. Polis, olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.