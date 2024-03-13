Sivri zekasıyla öne çıkan 3 burç! Adeta birer dahi oluyorlar…

ASTROLOJİDEKİ EN AKILLI BURÇLAR SIRALANDI

KOVA BURCU (20 Ocak - 18 Şubat)

Kova neredeyse her şeyi entelektüel zihinleri aracılığıyla filtreleme eğilimindedir. Kendilerini bir durumdan uzaklaştırabiliyorlar, bu da çözüm bulmalarını kolaylaştırıyor. Dengeli, yaratıcı ve soğukkanlı olmalarıyla tanınırlar.

Kovalar geniş görüşlüdür ve kendileri dışındaki kaynaklardan gelen fikir ve kavramları kabul ederler. Aslında alternatif bakış açıları ararlar. Ancak, bir şeyi destekleyen kanıtları görmeden inanmazlar.