Sivri zekasıyla öne çıkan 3 burç! Adeta birer dahi oluyorlar…

Farklı zeka türlerine karşın bu 3 burçtaki kişiler diğerleri arasından kolayca sıyrılır ve hem zekaları hem de yaratıcılıklarıyla diğerlerinden ayrılırlar.
EN AKILLI BURÇ HANGİSİDİR?
Astrolojinin en akıllı 3 burcu Kova, Başak, Oğlaktır. Ancak dahilerin sahip olduğu kişilik özelliklerine sahip başka burçlar da vardır.
Dahiler son derece uyarlanabilirdir. Konfor alanlarının dışına çıktıklarında kendilerini çekmezler; esnektirler ve duruma veya çevreye uyum sağlayabilirler.
İyi vakit geçirmek için başkalarının yanında olmalarına gerek yoktur çünkü kendileriyle arkadaşlık yapmaktan hoşlanırlar ve genellikle bir projeye veya problem çözmeye odaklanmaktan oldukça mutludurlar.
Dahi olmak için çok çalışkan olmaya da gerek yoktur. Sadece yüksek zekaya ve yaratıcı bir beyne sahip olmanız yeterli.
ASTROLOJİDEKİ EN AKILLI BURÇLAR SIRALANDI
KOVA BURCU (20 Ocak - 18 Şubat)
Kova neredeyse her şeyi entelektüel zihinleri aracılığıyla filtreleme eğilimindedir. Kendilerini bir durumdan uzaklaştırabiliyorlar, bu da çözüm bulmalarını kolaylaştırıyor. Dengeli, yaratıcı ve soğukkanlı olmalarıyla tanınırlar.
Kovalar geniş görüşlüdür ve kendileri dışındaki kaynaklardan gelen fikir ve kavramları kabul ederler. Aslında alternatif bakış açıları ararlar. Ancak, bir şeyi destekleyen kanıtları görmeden inanmazlar.
BAŞAK BURCU (23 Ağustos - 22 Eylül)
Başaklar, diğer insanların hafife aldıkları da dahil olmak üzere her türlü şeyle ilgilenirler.
Eğer bir problemin çözümü yoksa ya da cevabını bulmak zorsa Başak kendi cevabını yaratmaya çalışacaktır. Çözülemeyeni çözmeyi, bozuk olanı onarmayı severler. Ve sürekli düşünür ve yeni fikirler ortaya koyarlar.
Genelde övünmekten hoşlanmasalar da Başak burcunun anlayamayacağı çok az şey vardır. Çok fazla soru soruyorlar ki bu da dahiliğin kesin işaretidir.
OĞLAK BURCU (22 Aralık – 19 Ocak)
Oğlaklar, akıllı kararlar almalarına yardımcı olan çok sistemli, kesin ve son derece yapılandırılmış bir düşünme biçimine sahiptir.
Hedefleri hakkında net bir fikre sahip oldukları için aşırı dürtüsel olmaktan kaçınırlar ve alternatif stratejileri değerlendirmeye istekli olsalar da büyük resme bakacaklar ve tüm sonuçları değerlendireceklerdir.