Siyasetçi İbrahim Halil Ural törenle son yolculuğuna uğurlandı

Türk siyaset tarihinde bir çok görevde bulunan dönemin Ankara Emniyet Müdürü, Kocaeli Valisi ve TBMM 17. Dönem milletvekillerinden Turkuvaz Görsel Medya Reklam Satış Gurup Başkanı ve İcra Kurulu üyesi Didem Ural Gücüm'ün babası İbrahim Halil Ural, geçirdiği rahatsızlık sonucu 93 yaşında hayatını kaybetti. Ural'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Zincirlikuyu Camii avlusuna getirildi.

Camide taziyeleri Turkuvaz Reklam Satış Gurup Başkanı ve İcra Kurulu üyesi Didem Ural Gücüm kabul etti. Cenazeye Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan ve bir çok yönetici ve akrabaları katıldı.

İbrahim Halil Ural'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nden ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında polislerin omzunda cenaze aracına taşındı. Ural sevenlerinin gözyaşları arasında Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.