Sızan doğal gazdan zehirlenmişlerdi: Yaşlı çift toprağa verildi!

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin bir gün önce evlerindeki doğal gaz kombisindeki arıza nedeniyle servis çağırıp tamir ettirdikleri belirlendi. Karatepe çiftinin gece saatlerinde rahatsızlandığı, yakınlarına mide bulantısı yaşadıklarını, bunun üzerine ayran içtiklerini söylediği öğrenildi. Fatma ve Mehmet Karatepe'nin dün saat 10.00 uçağıyla İstanbul'a, daha sonra da kızlarının yaşadığı Norveç'e gitmeyi planladıkları öğrenildi.