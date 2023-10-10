SMA hastası 7 aylık Zümra destek bekliyor

Asrın felaketine Malatya'da yakalandıklarını, ev ve işyerinin yıkıldığını ifade eden Göğebakan Ailesi, SMA hastalarının tedavisinin sadece Almanya ve Dubai'de yapılabildiğini dile getirdiler. Tayfur Göğebakan, "Biz depremde evini, işini daha acısı yaşadığı şehri kaybetmiş bir aileyiz. Kızım Zümra depremden bir ay sonra dünyaya geldi. Bize tekrardan yaşama sevinci oldu. Ancak anne baba olma sevincimiz iki hafta sürdü maalesef. Kızımızın SMA 1 tip hastası olduğunu öğrendik. Kızımızın tedavisi yurt dışında olan ve çok pahalı olan bir ilaç ve bizim tek başımıza karşılayamayacağımız bir miktar. Bir tedavisi varken evladını kaybetme acısıyla yaşamak çok zor" dedi.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın yönlendirmesiyle birlikte harekete geçen başkan yardımcısı Mustafa Hakan Aslan; yaklaşık 50 milyon lirayı bulan tedavi masraflarını karşılamak amacıyla; Malatya Valiliği'nin de izniyle yardım kampanyası başlattıklarını ve hesap açtırdıklarını söyledi.