SMA’lı Azra’da mutlu son! Tedavi için gereken para toplandı, Azra Dubai’ye gidecek

Hakan ve Duygu Güngör çiftinin kızları Azra'ya 16 aylıkken SMA Tip-2 teşhisi konuldu. Anne Güngör bu esnada ikinci kızları Nefes Ada'ya hamileydi ve doğumunu günler kalmıştı. Hüznü ve mutluluğu bir arada yaşayan aile, kızlarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Hiçbir şekilde yürüyemeyen, hatta emekleyemeyen Azra'nın tedavi için 1 milyon 817 bin dolar gerekiyordu. Güngör ailesi ve gönüllülerinin uzun uğraşları sonucu kampanyada mutlu sona gelindi. Tedavi için gereken para toplandı.