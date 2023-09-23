SMA’lı Azra’da mutlu son! Tedavi için gereken para toplandı, Azra Dubai’ye gidecek

Hakan ve Duygu Güngör çiftinin kızları Azra'ya 16 aylıkken SMA Tip-2 teşhisi konuldu. Anne Güngör bu esnada ikinci kızları Nefes Ada'ya hamileydi ve doğumunu günler kalmıştı. Hüznü ve mutluluğu bir arada yaşayan aile, kızlarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Hiçbir şekilde yürüyemeyen, hatta emekleyemeyen Azra'nın tedavi için 1 milyon 817 bin dolar gerekiyordu. Güngör ailesi ve gönüllülerinin uzun uğraşları sonucu kampanyada mutlu sona gelindi. Tedavi için gereken para toplandı.
'DUBAİ YOLLARINA BİR PRENSES DÜŞECEK'
Güngör ailesi Türkiye'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından tedavi için Dubai'ye gidecek. Çok mutlu olduklarını belirten aile, "Gözlerinin içi gülenimiz, bebek saçlarına eridiğimiz, o güzel yüzüne dünyaları vereceğimiz, kuzumuz, prensesimiz, değerlimiz, dünya güzelimiz kazandı. Azra'mız tüm destekçileri, sevenleri sayesinde kazandı. O gözleri hep umut doluydu ve hayata tutundu. Şimdi o umutla Dubai yollarına bir prenses düşecek. Bizlere destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.