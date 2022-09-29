Smyrna Agorası’nda Osmanlı fincanları bulundu

İzmir'in, Konak ilçesinde Tarihi Kent Merkezi'ndeki Smyrna Antik Kenti kazılarında farklı dönemlere ait binlerce obje keşfediliyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Smyrna Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy önderliğinde yürütülen çalışmalarda Osmanlı Dönemi'ne ait yüzlerce Kütahya fincanı ortaya çıkarıldı. Serbest fırça ve iğne şablonlar kullanılan fincanların bazılarında ise imzalar var. Ersoy, "Türk-İslam dönemi açısından en fazla Kütahya üretimi fincanların ele geçtiği bir arkeolojik çalışma içerisindeyiz. Bu kent Büyük İskender'den günümüze kadar Helenistik Dönemi, Roma Dönemi'ni, Bizans Dönemi'ni ve Osmanlı Dönemi'ni dolu dolu yaşadı" dedi.