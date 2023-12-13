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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Sobadan sızan gaz anne ile kızı ayırdı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Sobadan sızan gaz anne ile kızı ayırdı
Konya'nın Meram ilçesinde 3 katlı bir binanın ikinci katında yaşayan Zübeyde Ay (53) ve kızı Hümeyra Ay'dan (19) haber alamayan komşuları, şüphelenip eve gitti. Kapıyı açan olmayınca ailenin diğer kızına haber verildi. Çilingir yardımıyla girilen evde anne ve kızı hareketsiz halde yatarken bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibince yapılan ilk kontrolde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zübeyde Ay'ın hayatını kaybettiği, Hümeyra Ay'ın ise durumunun ağır olduğu belirlendi. Hümeyra Ay, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Sobadan sızan gaz anne ile kızı ayırdı
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