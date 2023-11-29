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Giriş Tarihi: 29.11.2023 17:25 Son Güncelleme: 29.11.2023 18:36

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı-koca öldü

Konya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hüseyin Acar (53) ve eşi Gülbahar Acar (58) çifti hayatını kaybetti.

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Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı-koca öldü

Merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Gebzeli Sokak'taki bir evde 2 kişinin hareketsiz bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, Hüseyin ve Gülbahar Acar çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemeler sonunda çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirtildi. Acar çiftinin cenazeleri olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı-koca öldü
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