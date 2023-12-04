Sobaya benzin dökmek isterken kendini yaktı: Anne öldü, 2 çocuğu yaralandı

Yangında Ayşe Öztürk hayatını kaybederken dumandan zehirlenen kız çocukları B.Ö. ve Z.Ö., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Ayşe Öztürk'ün cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.