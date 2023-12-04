Sobaya benzin dökmek isterken kendini yaktı: Anne öldü, 2 çocuğu yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Savur ilçesinin kırsal İçören Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuk annesi Ayşe Öztürk'ün sobayı yakmaya çalışırken döktüğü benzinin parlamasıyla, yangın çıktı. Komşuların ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangında Ayşe Öztürk hayatını kaybederken dumandan zehirlenen kız çocukları B.Ö. ve Z.Ö., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Ayşe Öztürk'ün cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.