Soğuk hava dalgası sürüyor çığ tehlikesine dikkat

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olması beklenmezken, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi ve salı günü için karla karışık yağmur uyarısında bulundu.