Soğuk havalara elveda bahar sıcağına merhaba

İstanbul'da etkisini sürdüren soğuk havalar yerini bahar havasına bırakacak. Hafta başından itibaren batı bölgelerden başlayarak sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. İstanbul yeni haftaya parçalı bulutlu ve 15 derece sıcaklıkla başlayacak. Hava sıcaklığının hafta ortasında 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Nisan ayında olmamıza rağmen yurdun büyük bir bölümünde soğuk havalar hala etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yeni haftada yurdun batısında sıcaklıklar yükselecek, İstanbul dahil batı iller adeta bahar havası yaşayacak. Bugün (Pazartesi) İstanbul, Bursa ve İzmir'de güneşli bir hava hakim olacak. Megakent İstanbul yarın 15 derece olacak. İzmir'de 19, Bursa'da ise 15 derece hava sıcaklığı bekleniyor. Başkent Ankara ise yeni haftaya hafif yağışla girecek. Sıcaklık 8 derece olacak.Yarın (Salı) İstanbul'da sıcaklık 17 derece olacak. Çarşamba günü ise İstanbul 19, Ankara 16, İzmir ise 23 derece olacak. Güneşli havanın hafta ortasından sonra tüm yurtta kendisini göstermesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacak çığ ve don tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.