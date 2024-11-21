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Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:36 Son Güncelleme: 21.11.2024 10:40

Sohbet etmek için götürüp bıçaklayıp sazlığa attılar

Antalya’da Güntaç Durmaz (40) daha önce husumetli olduğu 4 kişi tarafından göğsünden bıçaklanarak sazlık alana atıldı. 6 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen Durmaz tesadüfen geçenler tarafından görülmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi eşi Gamze Durmaz yaşananlara isyan ederek, “Biri 1, diğeri 14 yaşında 2 çocuğum yetim kaldı. Katillerin yakalanmasını istiyorum” dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Sohbet etmek için götürüp bıçaklayıp sazlığa attılar

Olay 15 Kasım saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Muratpaşa ilçesi Kızılaraık Mahallesi'nde oturan iki çocuk babası Güntaç Durmaz'ı önceden aralarında husumet bulunan 4 kişi konuşmak amacı ile araçlarına zorla bindirip Yeşilova Mahallesi Çırnık Köprüsü yanına götürdü.

5 YERİNDEN BIÇAKLAYIP ATTILAR

Burada Güntaç Durmaz, saat 23.00 sularında H.Ç., M.Ç. ve Ş.Y.'ninde aralarında bulunduğu kişiler göğüs bölgesinden 5 yerinden bıçaklanarak yaralı halde sazlık alana atıldı.. Olayı gerçekleştiren 4 kişi araçları ile birlikte kayıplara karıştı. 16 Kasım sabah saat 05.00 sularında olay yerinden geçen bir kişi yaralı Güntaş Durmaz'ı gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri komada olan Güntaç Durmaz'ı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen 2 çocuk babası hayatını kaybetti.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan Gamze Durmaz gözyaşlarına boğuldu. Eşinin korkunç bir cinayete kurban gittiğini belirten Gamze Durmaz , "Kocamın katileri bulunsun. İki çocuğum babasız kaldı" dedi. Yapılan otopsinin ardından Güntaç Durmaz Zeytinköy Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerini gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşinin cenazesi Adli Tıp kurumu morgundan alınışı sırasında Gamze Durmaz sinir krizleri geçirdi. Yakınlarını yardımı ile araca bindirildi. Polis katil veya katillerin yakalanması için operasyon başlattı.

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Sohbet etmek için götürüp bıçaklayıp sazlığa attılar
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