Sohbet etmek için götürüp bıçaklayıp sazlığa attılar

5 YERİNDEN BIÇAKLAYIP ATTILAR

Burada Güntaç Durmaz, saat 23.00 sularında H.Ç., M.Ç. ve Ş.Y.'ninde aralarında bulunduğu kişiler göğüs bölgesinden 5 yerinden bıçaklanarak yaralı halde sazlık alana atıldı.. Olayı gerçekleştiren 4 kişi araçları ile birlikte kayıplara karıştı. 16 Kasım sabah saat 05.00 sularında olay yerinden geçen bir kişi yaralı Güntaş Durmaz'ı gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri komada olan Güntaç Durmaz'ı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen 2 çocuk babası hayatını kaybetti.