Sohbet etmek için götürüp bıçaklayıp sazlığa attılar

Olay 15 Kasım saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Muratpaşa ilçesi Kızılaraık Mahallesi'nde oturan iki çocuk babası Güntaç Durmaz'ı önceden aralarında husumet bulunan 4 kişi konuşmak amacı ile araçlarına zorla bindirip Yeşilova Mahallesi Çırnık Köprüsü yanına götürdü.
5 YERİNDEN BIÇAKLAYIP ATTILAR
Burada Güntaç Durmaz, saat 23.00 sularında H.Ç., M.Ç. ve Ş.Y.'ninde aralarında bulunduğu kişiler göğüs bölgesinden 5 yerinden bıçaklanarak yaralı halde sazlık alana atıldı.. Olayı gerçekleştiren 4 kişi araçları ile birlikte kayıplara karıştı. 16 Kasım sabah saat 05.00 sularında olay yerinden geçen bir kişi yaralı Güntaş Durmaz'ı gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri komada olan Güntaç Durmaz'ı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen 2 çocuk babası hayatını kaybetti.
EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Acı haberi alan Gamze Durmaz gözyaşlarına boğuldu. Eşinin korkunç bir cinayete kurban gittiğini belirten Gamze Durmaz , "Kocamın katileri bulunsun. İki çocuğum babasız kaldı" dedi. Yapılan otopsinin ardından Güntaç Durmaz Zeytinköy Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerini gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşinin cenazesi Adli Tıp kurumu morgundan alınışı sırasında Gamze Durmaz sinir krizleri geçirdi. Yakınlarını yardımı ile araca bindirildi. Polis katil veya katillerin yakalanması için operasyon başlattı.