ŞOK aktüel 2-8 Aralık kataloğunun bu haftaki yıldız ürünleri arasında paspas setleri, mini ısıtıcı, tek ve çift kişilik yorganlar ile mini epilatör bulunuyor. Ev ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok seçeneğin yer aldığı yeni katalogdaki indirimler, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.