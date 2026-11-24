ŞOK aktüel kataloğunun bu haftaki yıldız ürünleri arasında hava nemlendirici, buharlı temizleyici, ayakkabılık ve tencere setleri bulunuyor. Ev ihtiyaçlarından mutfak gereçlerine kadar pek çok ürünün yer aldığı 25 Kasım-1 Aralık kataloğundaki indirimler, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor.