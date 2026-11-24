ŞOK aktüel kataloğunun bu haftaki yıldız ürünleri arasında hava nemlendirici, buharlı temizleyici, ayakkabılık ve tencere setleri bulunuyor. Ev ihtiyaçlarından mutfak gereçlerine kadar pek çok ürünün yer aldığı 25 Kasım-1 Aralık kataloğundaki indirimler, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor.
Gold Kulplu Tepsi – 225 TL
6'lı Kase Seti – 250 TL
Çift Kulplu Döküm Izgara Tava – 1.250 TL
Granit Sahan & Tava Seti 2'li – 1.390 TL
Filtreli Sürahi – 950 TL
Airfry – 3.349 TL
Kablolu Dikey Elektrikli Süpürge – 2.749 TL
Tost Makinesi – 4.649 TL
Buharlı Ütü – 1.749 TL
Akıllı Bebek Telsizi ve Güvenlik Kamerası – 3.099 TL
Yüksek Proteinli Bergama Tulum Peyniri – 269 TL
Proteinli Ricotta – 69,90 TL
Laktozsuz Kakaolu Protein Süt (400 ml) – 59,90 TL
Protein Tozu (406 g) – 899 TL
Oto Cam Suyu (-21 Derece, 5 L) – 149 TL
Metal 3 Kapaklı Ayakkabılık – 2.250 TL
8 Raflı 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap – 3.500 TL
Beş Raflı Kitaplık – 1.750 TL
Çalışma Koltuğu – 2.750 TL
Cam Ankastre Set Siyah – 10.699 TL
Cam Ankastre Set Beyaz – 10.999 TL
8 KG Çamaşır Makinesi – 17.999 TL
3 Programlı Bulaşık Makinesi – 14.999 TL
Statik Buzdolabı – 20.999 TL