Haberler Yaşam Haberleri ŞOK AKTÜEL 7-13 EKİM KATALOĞU: ŞOK aktüel fırsatları: Epilasyon cihazı, buharlı ütü, katı meyve sıkacağı
Giriş Tarihi: 6.10.2026 20:00

ŞOK AKTÜEL 7-13 EKİM KATALOĞU: ŞOK aktüel fırsatları: Epilasyon cihazı, buharlı ütü, katı meyve sıkacağı

ŞOK mağazalarında 7-13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Çarşamba günü raflarda yerini alacak aktüel ürünler arasında ev ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine kadar farklı seçenekler bulunuyor. Küçük ev aletleri, temizlik ürünleri ve günlük kullanıma yönelik ürünlerin yer aldığı ŞOK aktüel kataloğundaki fırsatlar alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde.

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ŞOK AKTÜEL 7-13 EKİM KATALOĞU: ŞOK aktüel fırsatları: Epilasyon cihazı, buharlı ütü, katı meyve sıkacağı
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ŞOK aktüel kataloğu, 7 Ekim Çarşamba günü mağazalarda satışa sunulacak indirimli ürünlerle yenileniyor. Bu hafta raflarda IPL epilasyon cihazı, buharlı ütü, katı meyve sıkacağı ve şarjlı dikey süpürge gibi ürünler yer alıyor. Ev ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla tamamlamak isteyenler için hazırlanan kampanyanın ürün listesi merak ediliyor. İşte 7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünleri ve indirim fırsatları...

7-13 EKİM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Silikon bebek önlüğü: 350 TL

Silikon renkli pipet: 150 TL

Desenli kupa: 125 TL

Püre kaşığı: 100 TL

Kapaklı mama tabağı: 175 TL

Meyve rendesi: 100 TL

7-13 EKİM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Onarıcı Koruyucu Şampuan 400 ml + Argan Yağı 100 ml: 329 TL

Şampuan Çeşitleri 800 ml: 329 TL

Yüz Temizleme Köpüğü 200 ml: 199 TL

Çift Fazlı Fön Sütü 240 ml: 199 TL

Erkek Tıraş Kremi 90 g: 59,50 TL

Erkek Tıraş Kolonyası 255 ml: 119 TL

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7-13 EKİM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Çok amaçlı mutfak robotu: 2.499 TL

El blenderı: 1.999 TL

Filtre kahve makinesi: 2.299 TL

Toz torbasız süpürge: 3.999 TL

Kazanlı ütü: 5.999 TL

7-13 EKİM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Ahşap Sallanan Kuğu: 3.250 TL

Ahşap Sallanan Ayı: 3.250 TL

Pelüş Dinozor: 999 TL

Pelüş Rakun/Tavşan: 1.390 TL

7-13 EKİM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Tereyağı – 500 g: 129 TL

2'li Vanilya Aromalı ve Çikolatalı Tatlı – 4x70 g: 64,90 TL

Earl Grey Demlik Poşet Çay – 48'li, 153,6 g: 64,90 TL

Gold Selection Filtre Kahve – 250 g: 249,90 TL

Kuru Kurutulmuş Meyve Çeşitleri – Elma/Yaban Mersini/Mango/Çilek: 109 TL

Kakaolu Krema – 350 g: 69,90 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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ŞOK AKTÜEL 7-13 EKİM KATALOĞU: ŞOK aktüel fırsatları: Epilasyon cihazı, buharlı ütü, katı meyve sıkacağı
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