ŞOK AKTÜEL 7-13 EKİM KATALOĞU: ŞOK aktüel fırsatları: Epilasyon cihazı, buharlı ütü, katı meyve sıkacağı

ŞOK aktüel kataloğu, 7 Ekim Çarşamba günü mağazalarda satışa sunulacak indirimli ürünlerle yenileniyor. Bu hafta raflarda IPL epilasyon cihazı, buharlı ütü, katı meyve sıkacağı ve şarjlı dikey süpürge gibi ürünler yer alıyor. Ev ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla tamamlamak isteyenler için hazırlanan kampanyanın ürün listesi merak ediliyor. İşte 7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünleri ve indirim fırsatları...