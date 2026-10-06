ŞOK AKTÜEL 7-13 EKİM KATALOĞU: ŞOK aktüel fırsatları: Epilasyon cihazı, buharlı ütü, katı meyve sıkacağı

ŞOK aktüel kataloğu, 7 Ekim Çarşamba günü mağazalarda satışa sunulacak indirimli ürünlerle yenileniyor. Bu hafta raflarda IPL epilasyon cihazı, buharlı ütü, katı meyve sıkacağı ve şarjlı dikey süpürge gibi ürünler yer alıyor. Ev ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla tamamlamak isteyenler için hazırlanan kampanyanın ürün listesi merak ediliyor. İşte 7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünleri ve indirim fırsatları...
Silikon bebek önlüğü: 350 TL
Silikon renkli pipet: 150 TL
Desenli kupa: 125 TL
Püre kaşığı: 100 TL
Kapaklı mama tabağı: 175 TL
Meyve rendesi: 100 TL
Çok amaçlı mutfak robotu: 2.499 TL
El blenderı: 1.999 TL
Filtre kahve makinesi: 2.299 TL
Toz torbasız süpürge: 3.999 TL
Kazanlı ütü: 5.999 TL
Ahşap Sallanan Kuğu: 3.250 TL
Ahşap Sallanan Ayı: 3.250 TL
Pelüş Dinozor: 999 TL
Pelüş Rakun/Tavşan: 1.390 TL
Tereyağı – 500 g: 129 TL
2'li Vanilya Aromalı ve Çikolatalı Tatlı – 4x70 g: 64,90 TL
Earl Grey Demlik Poşet Çay – 48'li, 153,6 g: 64,90 TL
Gold Selection Filtre Kahve – 250 g: 249,90 TL
Kuru Kurutulmuş Meyve Çeşitleri – Elma/Yaban Mersini/Mango/Çilek: 109 TL
Kakaolu Krema – 350 g: 69,90 TL