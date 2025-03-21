Sokak çağrısına gözaltı

İBB'ye düzenlenen operasyonlarla ilgili bir sosyal medya hesabından yapılan "Bu faşist iktidardan kurtulmanın tek yolu sokağa çıkmaktır" paylaşımıyla ilgili İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından inceleme başlatıldı. Paylaşımı yapan ve açık kimliği belirlenen Orhan İ., ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçundan yasal işlem yapılan Orhan İ. adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; sosyal medya hesabı üzerinden "CHP sokağa çık!" şeklinde paylaşımlar yapan Nesteren D.Y., Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılamak, Cumhurbaşkanına Hakaret ve Suç İşlemeye Tahrik" suçlarından gözaltına alındı ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.