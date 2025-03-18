Sokak köpeği dehşet saçtı

Sokak köpekleri saldırılarının son adresi Yalova oldu. Dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, 6 yaşındaki yabancı uyruklu Khaled Hammo ekmek almak için bakkala giderken, yanından geçtiği sahipsiz bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin, boğazından, karnından ve bacaklarından feci şekilde ısırdığı çocuğu çevredekiler kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan ve burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra entübe edilen küçük çocuk, Kocaeli Büyükşehir Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırı sonucu nefes borusu delinen çocuğun durumu ciddiyetini korurken, ailesi ise hastanede feryat etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



BU DEFA SAHİPLİ KÖPEK SALDIRDI

İstanbul Sarıyer'de 14 yaşındaki bir çocuğun ağızlıksız gezdirdiği 'Rottweiler' cinsi köpek, sunucu Aslı Özkaya'nın kızına saldırdı. 7 yaşındaki Tanem Karasaç hafif yaralandı. Anne Aslı Özkaya, "Köpeğin sahibi, 'Köpeğim yemek yiyorken arkasından geçiyorsunuz, ısırır tabii' dedi" diye konuştu. Batuhan ALTINBAŞ / SABAH