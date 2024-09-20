Sokak köpekleri 26 hayvanı telef etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi'nde etrafı 1.5 metre tel örgülerle çevrili çiftliğine sokak köpeklerinin girdiğini ve hayvanlarına saldırdığını ileri süren Mustafa Sivri, toplam 26 hayvanının telef olduğunu söyledi. Saldırı sonucu 4 koyun, 2 kuzu ve 20'ye yakın tavuğunun telef olduğunu ifade eden Sivri, tel örgülerin içinde 8, yol üzerinde ise 15'e yakın köpeğin olduğunu söyledi.Sivri, "Sokak köpeklerinden bıktık. Koyunlarımızı yediler, tavuklarımızı da aynı şekilde parçaladılar. Tel örgüyle kapalı bir yere nasıl girdiklerine inanamıyorum. Telleri parçalamışlar ve tavuklarımızı da öldürmüşler. Yol üzerinde çok sayıda köpek var" diyerek cep telefonu ile kayda aldığı olaya tepki gösterdi.