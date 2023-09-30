Sokak köpekleri, baba- oğlun korkulu rüyası oldu

Şikayetlerinden sonuç alamadıklarını belirten Mustafa Keser ise "Uzun zamandır köpeklerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Daha önce de şikayette bulunduk ancak sonuç elde edemedik. Saldıran köpekler çocuğumun da yaralanmasına sebep oldu. Köpeklerin alınmasını istiyoruz. İlla çocuğumuza bir zarar mı gelsin. Ben engelliyim, engelli aracımdan inemiyorum. Onlar gittiğinde ancak inebiliyorum. Çoğu zaman onlar yüzünden dışarı çıkamıyorum" diye konuştu.