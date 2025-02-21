Sokak köpekleri okula giden çocuğa saldırdı

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Köpeklerin uzaklaşmasının ardından çocuk bulunduğu yerden ayrıldı. Ancak aynı köpekler, kısa süre sonra aynı bölgede yürüyen iki kız öğrenciye de saldırdı.

Sokak köpekleri yaşı küçük çocuğa saldırdı! İşte o anlar... | Video