Sokak köpekleri yaşı küçük çocuğa saldırdı! İşte o anlar... | Video
Adıyaman'da, okula gittiği esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşlarındaki çocuğun kaçma anları ve ölümle burun buruna gelme anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Küçük çocuk köpeklerin uzaklaşmasının ardından bulunduğu yerden ayrılırken yine aynı sokak köpekleri bu defa aynı bölgede yolda yürüyen iki kız öğrenci çocuğuna saldırdı.
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