Sokak köpekleri yaşı küçük çocuğa saldırdı! İşte o anlar... | Video 21.02.2025 | 09:55 Adıyaman'da, okula gittiği esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşlarındaki çocuğun kaçma anları ve ölümle burun buruna gelme anları kameralara saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Siteler Mahallesi 20133 Sokak, Ay Yıldız İlkokulu yakınlarında okula gitmek için yolda yürüyen 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğu fark eden sokak köpekleri hızla koşarak küçük çocuğa saldırdı. Köpeklerin saldıracağını fark eden çocuk neye uğradığını şaşırarak hızla kaçmaya başladı. Küçük çocuk civarda bulunan bir parkın oyun grubu içerisine girerek burada kendini köpeklerden korumaya çalıştı. Küçük çocuğun korkuyla kaçması ve ölümle burun buruna geldiği o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.Küçük çocuk köpeklerin uzaklaşmasının ardından bulunduğu yerden ayrılırken yine aynı sokak köpekleri bu defa aynı bölgede yolda yürüyen iki kız öğrenci çocuğuna saldırdı.