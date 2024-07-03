Sokak ortasında 100 bin liralık gasp

Ataşehir'de şok eden bir hırsızlık olayı yaşandı. Emine G.(50), yaklaşık bir yıl önce hesabına yatan 100 bin lirayı çekmek için Pendik'te bulunan bankaya gitti. Yaklaşık 20 dakika sıra bekledikten sonra bankadan aldığı parayı çantaya koyan kadın, arabasına bindi ve evine doğru yola koyuldu.

1 METRE KALA YAKALADI

İddiaya göre Emine G., ön yolcu koltuğuna koyduğu para dolu çanta ile birlikte evine giderken Sultanbeyli'ye geldi. Burada evine gitmeden cadde üzerindeki markete uğramak isteyen kadın, alışveriş amacıyla aracından indi. Para dolu çantasını da yanına alan Emine G., koluna taktığı çantayla markete doğru ilerlerken korkunç saldırıyla karşı karşıya kaldı. İddiaya göre Emine G.'nin markete girmesine 1 metre kala yanına yaklaşan saldırgan, kolundaki çantayı çekiştirmeye başladı. parasını kaptırmak istemeyen tallihsiz kadın, saldırgana direnince yere düştü ve yaklaşık 3 metre yerde sürüklendi.

SOKAK ORTASINDA 100 BİNLİK GASP

Saldırıya daha fazla dayanamayan Emine G., çantayı kaptırdı ve zorla çantayı almayı başaran saldırgan beyaz bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Hayatının şokunu yaşayan Emine G., korku ve panikle savcılığın yolunu tuttu. Sokak ortasında 100 bin lira parasını kaptıran kadın, para dolu çantasını gasp eden şüpheliden şikayetçi oldu.

BANKADAN BERİ TAKİP ETMİŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucu sokak kameraları incelendi ve müştekinin bankada bulunduğu sırada bankanın önünde çalışır durumdaki beyaz aracın, müştekinin bankadan çıkıp aracına binmesinden sonra da müştekiyi takip ettiği tespit edildi.

SAHTE PLAKALI KAMUFLE

Ayrıca incelemeler sonucu şüpheli araç plakasının sahte olduğu anlaşıldı. Sahte plaka takılan aracın şüpheli Sezgin O.(28)'nun annesi Güllü O. adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Olay tarihinde şüpheli aracı Sezgin O.'nun kullandığı, müştekinin çantasının zorla alınmasından sonra aracın orijinal plakalarının ve ön rüzgarlığının takılarak Avrupa yakasına dönüldüğü anlaşıldı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Sezgin O., ifadesinde yağma olayıyla alakası olmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

MANEVİ YIPRANMALI YAĞMAYA 7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Soruşturmada yapılan araştırmalar sonrası tespit edilen şüpheli Sezgin O., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin çaldığı parayı geri verse dahi müşteki Emine G., zararı giderilmesine rağmen manevi yıpranma nedeniyle şikayetini sürdürdü. Savcılık, şüphelinin olay günü müştekiyi bankadan itibaren takip ederek üzerindeki çantayı çekmek suretiyle parasını gasp ettiğini ve yağma suçunu işlediğini belirtti. şüpheli Sezgin O.'ya 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.