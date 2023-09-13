Sokak ortasında başörtülülere saldırı: Şüpheli kadın gözaltında

Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadın, gündüz vakti cadde ortasında başörtülü kadınlara saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşanan olayda, kadının ilk olarak başörtülü bir kadınla kavga ettiği görüldü. Görüntünün devamında ise caddede küçük çocuğuyla yürüyen başka bir başörtülü kadını kovalayan kadının bağırdığı anlar kameralara yansıdı.
YOLDAN GEÇEN KADININ BAŞÖRTÜSÜNE SALDIRI— Sabah (@sabah) September 13, 2023
Esenyurt'ta bir kadın, yoldan geçen başka bir kadının başörtüsünü açmaya çalıştı. pic.twitter.com/i86yI4rHM6
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Yaşananlardan dolayı tedirgin olan mahalleli, polise haber verdi. Şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.