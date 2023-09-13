Haberler Yaşam Haberleri Sokak ortasında başörtülülere saldırı: Şüpheli kadın gözaltında
Giriş Tarihi: 13.9.2023 18:01 Son Güncelleme: 13.9.2023 18:36

Sokak ortasında başörtülülere saldırı: Şüpheli kadın gözaltında

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın, yoldan geçen başörtülü kadınlara saldırdı. O anlar bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan şüpheli kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

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Sokak ortasında başörtülülere saldırı: Şüpheli kadın gözaltında

Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadın, gündüz vakti cadde ortasında başörtülü kadınlara saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşanan olayda, kadının ilk olarak başörtülü bir kadınla kavga ettiği görüldü. Görüntünün devamında ise caddede küçük çocuğuyla yürüyen başka bir başörtülü kadını kovalayan kadının bağırdığı anlar kameralara yansıdı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaşananlardan dolayı tedirgin olan mahalleli, polise haber verdi. Şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Sokak ortasında başörtülülere saldırı: Şüpheli kadın gözaltında
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