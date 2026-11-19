Ardından karşısındaki kişiyle tartışmayı sürdürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Elinde tüfekle bekleyen Ş.T., polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Ş.T.'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor

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