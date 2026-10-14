Sokak ortasında infaz edip kaçtılar! Hakan’ın katilleri yakalandı

Olay, 6 Ekim 2026'da Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli iki kişinin silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Hakan Uğur, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlattı. Saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda saldırıda motosikleti kullanan şüpheli ile silahla ateş eden kişinin kimlikleri belirlendi. Firari iki şüpheli, 9 Ekim'de Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Hakan Uğur

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER

Hakan Uğur'un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, 13 Ekim'de adli makamlara sevk edildi.