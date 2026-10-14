Haberler Yaşam Haberleri Sokak ortasında infaz edip kaçtılar! Hakan’ın katilleri yakalandı
Giriş Tarihi: 14.10.2026 09:08 Son Güncelleme: 14.10.2026 09:12

Sokak ortasında infaz edip kaçtılar! Hakan’ın katilleri yakalandı

İstanbul Küçükçekmece’de motosikletle geldikleri Kanarya Mahallesi’nde Hakan Uğur’a silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla Esenyurt’ta yakalandı. Motosikleti kullanan ve tetiği çeken şüphelilerin, saldırının ardından kaçtıkları belirlendi. Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen 2 firari, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
  • ABONE OL

Olay, 6 Ekim 2026'da Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli iki kişinin silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Hakan Uğur, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlattı. Saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda saldırıda motosikleti kullanan şüpheli ile silahla ateş eden kişinin kimlikleri belirlendi. Firari iki şüpheli, 9 Ekim'de Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Hakan Uğur

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER

Hakan Uğur'un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, 13 Ekim'de adli makamlara sevk edildi.

#İSTANBUL #ESENYURT #KÜÇÜKÇEKMECE #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak ortasında infaz edip kaçtılar! Hakan’ın katilleri yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA