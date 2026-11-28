Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Berat Çağlayan Çelik (22) ve F.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Berat Çağlayan Çelik yanında bulunan tabancayla F.Ö.'nün kalbine ateş ederek, ağır yaraladı. Berat Ç.Ç daha sonra aynı tabancayla başına ateş ederek, intihar etti.