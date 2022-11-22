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Giriş Tarihi: 22.11.2022

Sokak ortasında komşusunu öldürdü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Sokak ortasında komşusunu öldürdü
Bursa'da Gemlik ilçesi Balık Pazarı Mahallesi'nde yaşayan Emrah Atmaca (37), sabaha karşı işyerindeki vardiyasını tamamlayıp eve gitmek üzere yola çıktı. İddiaya göre komşusu olduğu öne sürülen H.Ü. ile yolda karşılaşan Atmaca, göğsünden silahla vurularak ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emrah Atmaca'yı vuran H.Ü. polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Sokak ortasında komşusunu öldürdü
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