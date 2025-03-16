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Giriş Tarihi: 16.3.2025 19:36 Son Güncelleme: 16.3.2025 19:37

Sokak ortasında kuzen vahşeti: Ücretini ödemeyince kurşun yağdırdı!

Adana’da İbrahim Y., isimli şahıs bir hafta önce kuzeni Yakup Yılmaz’a sattığı güvercin dolabının ücretini alamadı. Olay üzerine İbrahim Y., sokakta karşılaştığı kuzeni Yılmaz’a ateş açtı. Yılmaz hayatını kaybederken katil zanlısı bir süre sonra teslim oldu.

DHA
Sokak ortasında kuzen vahşeti: Ücretini ödemeyince kurşun yağdırdı!

Korkunç olay, sabah saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İbrahim Y., bir hafta önce kuzeni Yakup Yılmaz'a sattığı güvercin dolabının ücretini alamayınca ikili arasında husumet başladı. Sosyal medya üzerinden küfürleştiği öne sürülen kuzenlerden İbrahim Y., kahvaltı için gittiği ablasının evinden çıkan Yılmaz'a sokak ortasında tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Yılmaz, kanlar içinde eve sığındı. Şüpheli İbrahim Y. ise olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Evdekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

TESLİM OLDU

Cinayet şüphelisi İbrahim Y., bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. İbrahim Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Sokak ortasında kuzen vahşeti: Ücretini ödemeyince kurşun yağdırdı!
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