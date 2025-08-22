Haberler Yaşam Haberleri Sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.8.2025 22:16 Son Güncelleme: 22.8.2025 23:12

Muğla’nın Milas ilçesinde 43 yaşındaki Kezban Süne, sokak ortasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede pompalı tüfek ve kılıfının kadının hemen yanında bulunduğu belirlendi.

Milas İsmetpaşa Mahallesi Özgürlük Sokak'ta 22 Ağustos akşam saatlerinde iki çocuk annesi 43 yaşındaki Kezban Süne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Evinin yakınlarında sokak ortasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vurulan Kezban Süne yere düştü. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Süne'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, saldırının ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde yapılan incelemede pompalı tüfek ve kılıfının kadının hemen yanında bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

