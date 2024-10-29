Sokak ortasında silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde 1916'ncı Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı I.K. ile M.M. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.M., yaşanan olayın ardından bölgeden uzaklaşmak istedi. Ancak, M.M.'yi takip eden husumetlisi I.K., silahlı saldırı gerçekleştirdi. Tabanca ile vurulan M.M., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu M.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli I.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.