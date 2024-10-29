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Giriş Tarihi: 29.10.2024 11:15 Son Güncelleme: 29.10.2024 11:19

Sokak ortasında silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, M.M., sokakta tartıştığı I.K.’nın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla vurulan M.M., olay yerinde hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli I.K. polis ekipleri tarafından yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Sokak ortasında silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde 1916'ncı Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı I.K. ile M.M. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.M., yaşanan olayın ardından bölgeden uzaklaşmak istedi. Ancak, M.M.'yi takip eden husumetlisi I.K., silahlı saldırı gerçekleştirdi. Tabanca ile vurulan M.M., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu M.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli I.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Sokak ortasında silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti
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