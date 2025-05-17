Sokak ortasında vuruldu

Şehitkamil ilçesinin Şirinevler Mahallesi Maaşkuyu caddesi üzerinde meydana gelen olayda art arda ateşlenen bir silahtan çıkan kurşunlar 24 yaşındaki Hasan Kaplan isimli gence isabet etti.

Kaplan kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Hasan Kaplan'ı ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Kaplan, hastanenin acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaplan'ın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis silahı ateşleyen kişinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.