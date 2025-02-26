Sokak ortasında vurulmuştu: 5 gün sonra acı haber geldi!

Şüpheli Hüseyin K. ise olay yerinden kaçtıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Konya Numune Hastanesine kaldırılan ve 5 gündür tedavisi devam eden Mehmet Ak, doktorların müdahalalerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay anı ise çevrede bulunan iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.