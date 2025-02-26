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Giriş Tarihi: 26.2.2025 15:10

Sokak ortasında vurulmuştu: 5 gün sonra acı haber geldi!

Konya'da Mehmet Ak sokak ortasında husumetli tarafından vuruldu. 5 gündür yaşam mücadelesi veren Ak, kurtarılamadı.

İHA
Sokak ortasında vurulmuştu: 5 gün sonra acı haber geldi!

Konya'da husumetlisi tarafından sokak ortasında vurulan ve hastanede 5 gündür yaşam mücadelesi veren şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde telefonla konuşarak yürüyen Mehmet Ak (40), bu sırada aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan Hüseyin K. ile karşılaştı. Hüseyin K. yanında bulunan tabanca ile Mehmet Ak'a ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Mehmet Ak ağır yaralandı.

Şüpheli Hüseyin K. ise olay yerinden kaçtıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Konya Numune Hastanesine kaldırılan ve 5 gündür tedavisi devam eden Mehmet Ak, doktorların müdahalalerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, olay anı ise çevrede bulunan iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

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Sokak ortasında vurulmuştu: 5 gün sonra acı haber geldi!
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